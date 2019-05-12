ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى المعارك في منطقة خفض التصعيد إلى 290 شخصا

الأحد 12/مايو/2019 - 04:33 م
ارتفاع حصيلة قتلى
ارتفاع حصيلة قتلى المعارك في منطقة خفض التصعيد
أ ش أ
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، ارتفاع حصيلة قتلى المعارك والقصف على منطقة خفض التصعيد في سوريا إلى 290 شخصا.

وأشار المرصد، حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن طيران النظام قصف قرية زيزون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي، فضلا عن قصف آخر على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي؛ وكذا استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة على محور كفر نبودة بريف حماة الشمالي.

وأوضح المرصد أن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على محور كبانة ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

يشار إلى أن قوات النظام توسع نطاق عملياتها البرية في ريفي حماة وإدلب، مسيطرة على عدد من القرى في مناطق منزوعة السلاح الثقيل بحسب اتفاق سوتشي، واستولت قوات النظام على 9 قرى كانت تابعة للمعارضة المسلحة، ومن بين القرى قلعة المضيق وكفر نبودة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد قتلى المعارك والقصف على منطقة خفض التصعيد إلى 265 شخصا خلال 12 يوما من التصعيد.

ترشيحاتنا

عادة ماني المفضلة تهدد حلم محمد صلاح

غياب جنش وعلاء والونش.. تغييرات جذرية فى تشكيل الزمالك أمام الداخلية

60 % ترشيد استهلاك المياه باستخدام الحنفيات الموفرة

هل ثواب سماع القرآن مثل قراءته ؟

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-5-2019 والقنوات الناقلة

أجيري يستقر على استبعاد نجم تركيا من معسكر المنتخب

مصادرة العقارات والأموال والأمتعة.. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الإرهاب

ليفربول ينشر فيديو لـ محمد صلاح والفريق أثناء دخول أنفليد للمرة الأخيرة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد رامي مالك.. 10 معلومات عن فخر مصر والعرب

نجمات بدون مكياج في رمضان 2019 لإقناع الجمهور.. أبرزهن دينا الشربيني

عجوز يقيم أعلى كوبري الدقي.. فريق أطفال بلا مأوى يعيد مسنا لأسرته.. صور

تامر حسني يتحول لـ كوافير نانسي عجرم في كواليس إعلان رمضاني.. صور