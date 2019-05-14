فيديو .. "ربنا ياخد الكانسر اللعين" .. شريف مدكور يوجه رسالة لجمهوره عقب العملية

ظهر الاعلامى شريف مدكور باحد مقاطع الفيديو على فيس بوك والذى عرضته الصفحة الرسمية لمستشفى دار الشفاء الحكومية التى تلقى بها العلاج من مرض السرطان وإجرائه عملية استئصال جزء من القولون مشيدا بالطفرة التى حدثت داخل اروقة المستشفى من تطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى العلاج.





وقال مدكور خلال الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية للمستشفى انه فوجئ بالمستوى الموجود عليه المستشفى والذي لا يقل عن المستشفيات الخاصة , وأفصح عن ظروف انتقاله للعلاج فيه، بعدما اقترح عليه طبيبه المعالج تلقي العلاج في مستشفى دار الشفاء الحكومي.





واضاف شريف أن مستشفيات وزارة الصحة تشهد تطورا ملحوظا، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والتي وصفها بأنها "الست المصرية الأصيلة المحترمة البسيطة المبتسمة"، مطالبًا مستشفيات القطاع الخاص بأن تسير على نهج مستشفى "دار الشفاء" من النظام والترتيب والنظافة.





وتحدث مدكور في أثناء تسجيله للفيديو، داعيا: "ربنا يشفي كل مريض وياخد الكانسر اللعين"، وعندما أبلغني الطبيب المعالج بإجراء الجراحة في مستشفى حكومي، اتخضيت، ولكن عندما شاهدت المستشفى انبهرت ووجدته أفضل من المستشفيات الخاصة".



