10 ملاعب تستضيف مباريات الصعايدة في الممتاز ب

بدأت أندية الدوري الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد، ترتيب أوراقها وتحديد الملاعب التي ستخوض عليها مباريات الموسم الجديد.



ويوجد بمجموعة الصعيد، 11 ناديا يتنافسون على بطاقة واحدة من أجل الصعود للدوري الممتاز، ويسعي كل فريق لاختيار الملعب الذي يساعده على تحقيق طموحه خلال الموسم الجديد.



بني سويف

واستقرت بعض الفرق على ملاعبها للموسم الجديد، حيث يستقبل استاد بني سويف الرياضي أحد أبرز ملاعب الصعيد المباريات الرسمية لفريقي بني سويف وتليفونات بني سويف.



المنيا

بينما استقر المنيا على خوض مبارياته على استاد جامعة المنيا، رغم أن النادي يملك ملعبين أحدهما بالفرع الرئيسي ولكن لسوء أرضيته وعدم صلاحيته لاستقبال المباريات يحول دون اللعب عليه، بالإضافة لملعب المنيا الجديدة المنجل بالنجيل الصناعي والذى رفض الفريق اللعب عليه خلال الموسم الماضي.



السوهاجية

بينما سيخوض نادي سوهاج مباريات الموسم الجديد على استاد سوهاج الرياضي، فيما سيلعب نادي طهطا مبارياته على ملعب بالنادي، والذى يتم إجراء صيانة لأرضيته قبل انطلاق الموسم الجديد.



القناوية

بينما يوجد في قنا فريقين حيث استقر فريق الألومنيوم على ملعب استاد نجع حمادي وهو الملعب الرئيسي للفريق منذ سنوات، بينما سيلعب فريق شبان مسلمين قنا الصاعد حديثا للقسم الثاني على استاد قنا.



الأسايطة

فيما يوجد في أسيوط فريقين بالمسابقة، حيث سيلعب فريق ديروط مبارياته على ملعبه بنادي ديروط وهو ملعب منجل بالنجيل الصناعي من قبل وزارة الشباب والرياضة، بينما سيلعب بترول أسيوط الوافد الجديد للقسم الثاني على ملعبه "استاد البترول".



الفيوم

بينما يسعى نادي الفيوم للعودة للعب مباريات الموسم الجديد على استاد الفيوم بدلا من ملعب الأسيوطى سبورت، الذى خاص عليه الفريق مباريات الموسم الماضي، وفى حال فشل اللعب على استاد الفيوم قد يكون ملعب الأسيوطى هو البديل للفيوم.



الإعلاميين

بينما لا يوجد أزمة لدى نادي الإعلاميين فى ملعب المباريات الرسمية في ظل جاهزية ملعبه بمدينة 6 أكتوبر لاستضافة المباريات، والذى لعب عليه منذ أيام قليلة مباريات الدورة الودية الرباعية.



أسوان بلا ممثل

بينما تفقد مجموعة الصعيد فى القسم الثاني وجود أى فريق من المحافظة بعد تمكن أسوان من الصعود للدوري الممتاز، وهبوط فريقي تحرير أسوان والنصر للتعدين لدوري القسم الثالث.