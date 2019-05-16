ناصر ماهر يكشف حقيقة رحيله عن صفوف الأهلي

أكد ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمراره مع المارد الأحمر وعدم وجود مشاكل مع الجهاز الفني، بسبب المشاركة كبديل في المباريات.



وأضاف ناصر ماهر أنه لا صحة عن أنباء رحيله عن القلعة الحمراء بسبب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وعدم الدفع به أساسيا خلال مباريات الدوري.



وتابع أنه يركز فقط في التدريبات لاستعادة مكانه بالتشكيل الأساسي مع دخول مرحلة حسم الدوري والمباريات الصعبة.



ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة من 30 مباراة لعبها المارد الأحمر، وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 69 مباراة.