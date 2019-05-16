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حوادث

إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار

الخميس 16/مايو/2019 - 02:20 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب 10 أشخاص بحالة اختناق في نشوب حريق بالهيش والبوص المتواجد بداخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بنشوب حريق بمنطقة الفيلات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بالهيش والبوص الموجود في الأراضي الفارغة بجوار فلل رئيسي المدينة وشركة الغزل والنسيج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة 10 أشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم للمستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل المنطقة الصناعية بكفر الدوار

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