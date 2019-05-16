حكم استعمال السواك أثناء الصيام

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم استعمال السواك للصائم".



أجابت الدار أنه لا مانع شرعًا من استعمال مع استحباب أن يمسك عنه من وقت الظهر حتى يفطر.



من ناحية أخرى، قالت ‏لجنة الفتوى‬ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية‬، إنه لا يجوز للمسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.

