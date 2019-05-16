رجعوا_تكليف_طب_بيطري يجتاح تويتر.. ومغردون: احنا مش بنشحت.. عاوزين حقنا

دشن عدد من طلاب كليات الطب البيطرى هشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطري، على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" عبروا من خلاله عن غضبهم من عدم تعيين الخريجين وان مستقبلهم لم يعد فى أمان.



واوضحوا ان هدفهم فتح باب التكليف المغلق امام الخريجين منذ عدة سنوات.



وتفاعل رواد "تويتر"مع الهاشتاج كالتالى..



-ماترجعولنا التكليف بقا ولا احنا عشان ساكتين يعني عن حقنا.



-رجعوا التكليف، أنا من حقي التوظيف.



-انا مش بشحت يا باشا .. انا عايز حقي، انا مش اقل من صيدلة او اسنان او بشري.