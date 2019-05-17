المتحدث العسكري: القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في التنمية والتطوير

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إنه خلال الفترة السابقة كان هناك افتتاحات لعدد كبير من المشروعات التنموية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير وتشرف على العديد من المشروعات وخاصة فيما يخص شبه جزيرة سيناء، فى أكثر من 312 مشروعًا فى كافة المجالات المختلفة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة فى التنمية، وتزامنًا مع ذلك فإن القوات المسلحة نفذت عددًا من العمليات النوعية ضد البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى القضاء على 47 فردًا إرهابيًا، والقوات الجوية استهدفت 29 ملجأ ومخبأ للعناصر الإرهابية.



وشدد المتحدث العسكرى، على أن الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكانية حفاظًا على أرواح المدنيين، مردفًا: "اكتشاف وتدمير 385 عبوة ناسفة، وقامت القوات بضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجة كانت تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية وعدد كبير من الملاجئ والمخابئ التى كان بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مختلف الأعيرة، و2 فتحة نفق، بالتعاون مع قوات حرس الحدود".



وأشار إلى أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر، لافتًا إلى أنه خلال الفترة السابقة استهدفت القوات الجوية عدد 93 عربة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبطت قوات حرس الحدود عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر، 585 بندقية و2 رشاش و80 خزنة و2088 طلقة مختلفة الأعيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة، 646 كجم من الحشيش و7707 من نبات البانجو و10 كجم من مادة الأفيون و633 ألف قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشخاش والبانجو، وضبط عدد 172 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.



وفيما يخص التصدى لمحاولة الهجرة غير الشرعية، ذكر أنه يتم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البرية الغربية والجنوبية، لعدد 1048 فرد من جنسيات مختلفة، وضبط عدد كبير من السجائر المسرطنة.



ولفت إلى أن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين كافة السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية فى البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أى أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.