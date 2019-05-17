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أخبار العالم

مقتل جندي هندي و3 مسلحين في اشتباكات بإقليم كشمير

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:36 ص
مقتل جنود
مقتل جنود
أ ش أ
لقي جندي هندي وثلاثة مسلحون حتفهم إثر اندلاع اشتباكات بين الجانبين في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة أن المسلحين ينتمون إلى جماعة حزب المجاهدين المسلحة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

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