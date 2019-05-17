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أخبار العالم

رئيس البرلمان الأوكراني يعلن حل الائتلاف البرلماني الرئيسي

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:35 ص
اوكرانيا
اوكرانيا
أ ش أ
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني حل الائتلاف الرئيسي بالبرلمان ، عقب خروج حزب "الجبهة الشعبية" من الائتلاف الذي يشكله مع كتلة الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن أمام البرلمان شهر واحد لتشكيل ائتلاف جديد، وإما يمكن للرئيس حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي في 20 مايو الحالي في جلسة عامة للبرلمان.. ويمكن القانون الرئيس المنتخب من حل البرلمان قبل 27 مايو ، أي قبل ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة.

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