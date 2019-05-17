ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون شهيدة العلم الإندونيسية من الجامع الأزهر

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:19 م
في مشهد مهيب.. الآلاف
في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون "شهيدة العلم" الإندونيسية
محمد شحتة
أدى الآلاف من طلاب العلم والمواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة في رحاب الجامع الأزهر على جثمان "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، الطالبة الإندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمشاركة الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعدد من قيادات الأزهر، والسفير حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا.

وحرص الآلاف من طلاب العلم المصريين والوافدين الدارسين في الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات على المشاركة في الصلاة عليها، بجانب مشاركة عدد كبير من قيادات الأزهر وأسرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة.

ولبت الطالبة "شهيدة العلم" نداء ربها وهى صائمة في أيام المغفرة من شهر رمضان الكريم، إثر حادث سير في مدينة المقطم أول أمس.

ونعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، الطالبة "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان.

ترشيحاتنا

عبر ماكينات نسخ الكروت والموبايل..البنوك التركية تسرق أموال المصريين

بالأسماء.. عفو رئاسي عن 35 من المدانين في قضية أحداث العدوة

فيديوجراف| في مشهد مثير.. حرب شوارع بجوار المسجد النبوي

الدولار يواصل التراجع ..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.. فيديو

نجاح السياسة النقدية أبرز أسباب تراجعه..برلماني يتوقع هبوط الدولار لـ 16 جنيها

أحمد عمر هاشم يوضح فضل أداء صلاة التراويح بالمنزل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة