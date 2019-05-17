المستشار أحمد حسين البراوي يكتب : عبقرية السياسيات الاقتصادية والأمنية المصرية



عندما نبحث عن الحقائق المجردة نجدها فقط في"لغة الأرقام " فهي واقع ملموس يعرفه الجميع ،ولذلك عندما نفتح دفاتر الدولة المصرية في مرحلة ما بعد يناير عام 2011 ونقرا السطور قبل ثورة 30 يونيه 2013 وبعدها نعرف أين مصر ألان والى أي وجهة هي ماضية فما تحقق في حقبة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي والثانية حتى اليوم يؤكد من دون شك أن الدولة المصرية قادمة إلى مستقبل باهر، وأن من خطط ورسم ونفذ السياسيات الأمنية والاقتصادية لدولتنا المرهقة من فوضى الماضي كان عبقريا وطنيا مخلصا جاوز المتآمرين وفوت الفرصة على المتربصين فلم يلتفت لهم ولم يمنحهم سوى فرصة النباح وهو يسير بقافلة مصر العظيمة نحو الدولة المدنية الحديثة الفتية القوية .



لم يكن حديثي اليوم مجرد كلمات ثناء وإطراء على القيادة السياسية في مصر ولكن حديثي يهدف إلى اطلاع المنصفين في العالم على مصر الجديدة ومشروعاتها العملاقة من خلال عرض موجز ومقتضب لبعض الأرقام المجردة التي لا تكذب كما وضحت في معرض حديثي واترك لكل متابع ومنصف الحكم على ما تحقق من خلال بعض الأرقام .



نبدأ من نهاية السطور الناصعة التي سطرتها مصر أمس وهو افتتاح الرئيس لأعرض جسر ملجم بعرض تجاوز 67 متر وهو محور "روض الفرج " الذي سمى إعلاميا محور "تحيا مصر " وهو الذي دخل الموسوعة العالمية للأرقام القياسية "جينس " .



رقم أخر في مجال الكهرباء والطاقة اكبر 3 محطات كهربائية في العالم بإنتاج 4800 ميجا وات لكل محطة (محطات كهرباء سيمنز العملاقة فى البرلس بكفر الشيخ وبنى سويف والعاصمة الإدارية)، وتعادل طاقتهم أكثر من ٤ أضعاف طاقة السد العالى.



أرقام أخري فهناك أطول شبكة طرق في العالم تم إنشاءها فى أربع سنوات من خلال المشروع القومي للطرق بطول 5 ألاف كيلو متر طرق جديدة فى أربع سنوات.



رقم جديد في الإنشاء والتعمير في العاصمة الإدارية الجديدة وفيها اكبر مسجد وكنيسة فى الشرق الأوسط وأطول برج في إفريقيا ،وهى تساوى ٤ أضعاف مساحة مدينة واشنطن الأمريكية ،ورقم أخر في مجال الغاز والبترول ، اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط (حقل ظهر للغاز ).



رقم جديد في خدمة المجتمع من خلال اكبر حملة صحية مجانية في العالم للكشف عن الأمراض غير السارية والعلاج من فيروس سى والسمنة والضغط والسكر .



وفي النهاية أقول أن لغة الأرقام لا تكذب وهناك أرقام إعجازية تم كتابتها في حقبة زمنية قصيرة وفي ظل أجواء عربية وإقليمية مشحونة بالتوترات والصراعات في كل مكان ،أن القيادة السياسية في مصر تثبت كل يوم للشعب العظيم أنها تستحق المساندة لأنها تعمل من اجل الشعب فقط وتسعى بكل جهد وتفاني لرفعة شأن مصر ومع هؤلاء الأبطال تحيا مصر ابدأ ودائما .



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