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توك شو

لا أمتلك موهبة .. نوال الزغبي تكشف سبب رفضها التمثيل مع أحمد زكي

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:30 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
توك شو
قامت النجمة نوال الزغبي بالغناء مع الإعلامية عائشة عثمان، في برنامج عايشة شو من خلال أغنية كده باي وصبّح صبّح من ألبومها الجديد كده باي، كما رفضت بشدة الخوض في تفاصيل خلافها مع النجمة أليسا، وعبرّت أيضًا عن رغبتها في عمل دويتو مع النجمة شيرين.

وقالت نوال الزغبي: "كان هناك مشاريع كثيرة للعمل على دويتو مع شيرين، ولكن في كل مرة ننشغل ولا يستمر الأمر".

وعن دخول عالم التمثيل صرّحت نوال الزغبي "رفضت التمثيل مع النجم أحمد زكي لأنني أرى أني لا أمتلك موهبة التمثيل"، وحين سألتها عائشة عن النجوم الذين نجحوا في التمثيل والغناء معًا، ردت "هيفاء وهبي هي التي نجحت كممثلة وكمغنية".

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