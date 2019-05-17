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توك شو

نجوى كرم امرأة قوية.. نوال الزغبى: أتمنى عمل دويتو مع هذه المطربة

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:31 م
صدى البلد
توك شو
قالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي إن الأيام علمتها أن تكون حذرة وتتعامل بعقلها مع المشكلات التي تواجهها.

وأضافت نوال الزغبي في تصريحات تليفزيونية، أنها تعرضت للغدر والأذي من أصدقاء لها.. لكن الأيام علمتني أن أحذر في التعامل مع أي شخص.

وتابعت: "الصديق وقت الضيق مش في وقت الفرح والنجاح فقط".

ونوهت إلي وجود مارسيل أخيها بجانبها لإدارة أعمالها، وأنه أعطاها الإحساس بالقوة والأمان، قائلة: "عنده حس فني عالي وبينا تفاهم كبير".

وقالت نوال الزغبي عن المطربة اللبنانية نجوي كرم: "صديقتي ورفيقة درب طويل والمنافسة كانت بينا قويه وتعجبني شخصيتها فهي امرأة قوية بحبها جدا وبحترمها وأفتخر بيها في لبنان.

ووصفت نوال الزغبي المطربة شيرين عبد الوهاب أنها من الأشخاص المميزين والنادرين، وتتمني عمل دويتو غنائي معها.

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