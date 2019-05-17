حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18/ 5/ 2019

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، السبت، 18 مايو ٢٠١٩، على النحو التالي:



الحمل

من21 /3 إلى 20 /4

ماليا: القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية مدخراتك.

عاطفيا ومهنيا: المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!



الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

اجتماعيا وماليا: من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.



الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

صحيا: القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

مهنيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حلول وعليك أن تنظم جهودك لتحقق ذلك.



السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

اجتماعيا وعاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ماليا ومهنيا: يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.



الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8

عائليا: القمر المكتمل يسلط الضوء على منزل العائلة ويدفعك اليوم للاهتمام بمسائل عائلية وعليك أن تحذر التسرع.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.



العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9

مهنيا وعائليا: القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.



الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10

ماليا: القمر المكتمل في منزل المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

مهنيا: اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر وانتبه من التسرع في خطواتك وقراراتك.



العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة أو شريك العمل.



الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1

مهنيا وماليا: تستطيع أن تقوم بتنمية أعمالك أو مشاريعك أو تقوم بعمل جديد وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.

اجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأصدقاء والاحتفال معهم.



الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2

عائليا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

مهنيا: القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.



الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3

ماليا: قد تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية، وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.

مهنيا وعاطفيا: القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.