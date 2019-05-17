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رياضة

هاشتاج #الكونفيدراليه_للعشرين يشعل تويتر قبل مباراة نهضة بركان والزمالك

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:49 م
الزمالك
الزمالك
محمد بدران
تصدر هاشتاج ‏‎#الكونفيدراليه_للعشرين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك بعد غد الأحد أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب المباراة النهائية للكونفدرالية.

ويدخل الزمالك لقاء نهضة بركان المغربي وبقائمته حارس مرمى وحيد وهو عمر صلاح، بعد حصول الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش على كارت أحمر في لقاء النجم الساحلي التونسي الأخير في إياب نصف نهائي الكونفدرالية وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام بطل المغرب، ثم تعرض الحارس البديل عماد السيد، لكسر في أصبع اليد خلال مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأحد، بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه هو الآخر عن اللقاء
هاشتاج #الكونفيدراليه_للعشرين يشعل تويتر قبل مباراة نهضة بركان والزمالك
هاشتاج #الكونفيدراليه_للعشرين يشعل تويتر قبل مباراة نهضة بركان والزمالك

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