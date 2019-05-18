الحق اتسحر.. موعد أذان فجر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

يحلَّ علينا اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.



وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.



ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المعظم لنحو 15 ساعة و40 دقيقة، وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:20 وشروق الشمس 5:00، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:43، وصلاة العشاء 8:12.

