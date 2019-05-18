ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الحق اتسحر.. موعد أذان فجر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

السبت 18/مايو/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
يحلَّ علينا اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًّا.

وينشر موقع "صدى البلد"، مواقيت الصلاة لليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية -2019م.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المعظم لنحو 15 ساعة و40 دقيقة، وحددت الإمساكية موعد أذان الفجر 3:20 وشروق الشمس 5:00، وصلاة الظهر 11:52، وصلاة العصر 3:28، وصلاة المغرب 6:43، وصلاة العشاء 8:12.

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد صلاة الفجر لأول أيام شهر رمضان 2019

تعرف على موعد أذان الفجر لأول أيام شهر رمضان 2019

تعرف على موعد أذان صلاة الفجر في ثالث أيام شهر رمضان 2019

تعرف على موعد آذان الفجر في ثالث أيام شهر رمضان

موعد أذان الفجر لـ يوم 4 رمضان

موعد أذان الفجر لـ يوم 5 رمضان

ترشيحاتنا

بعد 20 دقيقة .. الحكم يلغي هدفا لصالح الإسماعيلي أمام الداخلية

الزعيم نجم المسرح .. قصة تمنى عادل إمام تمثيلها مع شريهان

مصطفى بكرى: هذا المواطن بطل مصر وللأسف تجاهلته وسائل الإعلام..فيديو

رؤيا للرسول جعلت أحمد عمر هاشم عالما في الحديث .. فيديو

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور