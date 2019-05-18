استئناف الحوار فورا.. ماذا طلب المجتمع الدولي من المجلس العسكرى السوداني

حث المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، المجلس العسكري الإنتقالي في السودان بضرورة استئناف المحادثات بين جميع الأطراف فورا.



كان المجلس العسكري السوداني قد علق المفاوضات مع المعارضة لمدة 72 ساعة، موضحًا أنه توصل إلى اتفاق لوقف التصعيد مع قوى الحرية والتغيير.



وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن الاجتماعات تواصلت وسارت الأمور جميعها نحو التوافق مع قادة قوى إعلان الحرية والتغيير في شراكة حقيقية لحماية الثورة وحماية الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

