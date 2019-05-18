ابو جبل الحلقة 12 .. محمود البزاوي يسجن محمد دياب بسبب شيكات بدون رصيد

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل أبو جبل ذهاب (حسن) مصطفى شعبان لوالد حبيبة شقيقه رزق، ووجه له رسالة شديدة اللهجة بسبب ضرب شقيقه على يد رجاله.



وأمرت النيابة بتجديد حبس (شعبان) أحمد حبشى ٤٥ يوما، إذ إن المحامى أكد لحسن أن الأمر أصبح معقدا والأدلة ضد شعبان.



وألقت الشرطة القبض على (سعد) دياب لإمضائه شيكات بدون رصيد لحماه محمود البزاوى، حيث إن حماه قدم الشيكات للنيابة للضغط على حسن حتى يتنازل له عن الشركة.



وبالفعل تنازل (وجيه) محمود البزاوى عن المحضر، وبعد خروج سعد من السجن ذهب لحسن ليحصل منه على التنازل، ليفاجأه حسن بسؤال "ليه حطيت المفتاح لشعبان".