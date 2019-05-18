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فن

أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل بدل الحدوتة 3 لـ دنيا سمير غانم

السبت 18/مايو/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دارت أحداث الحلقة 12 من مسلسل " بدل الحدوتة 3 " والذى يقوم ببطولته كلا من دنيا سمير غانم واحمد رزق ، فى إطار من الكوميديا .

وتكشف الأحداث عن قبول مظهر (أحمد رزق) العمل "جرسون" فى إحدى الحفلات بعد طرده من منزل أصيلة، حيث تجمعه الصدفة بـ لهفة (دنيا سمير غانم) التى تدخل حفل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى بشكل غير رسمى، وهو ما يكتشفه "مظهر" لتحدث بينهم مشاجرة.

وبناء على هذة المشاجرة يتم طردهما من الحفل، لتستغل" لهفة" الموقف وتعرض عليه تعليمها فن الإتيكيت مقابل "توفير فرصه عمل له مع زوجه أبيها، ومسكن".

وفى نهاية الأحداث تكتشف "لهفه " ان مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بها قد تم اختراقها.

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