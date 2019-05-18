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أخبار البلد

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

السبت 18/مايو/2019 - 09:31 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط فلاي ناس 871 المتجهة إلى أبها، ورحلة الخطوط المصرية العالمية 905 المتجهة إلى جدة، ورحلتي الخطوط التركية 691، 6469 المتجهتين الي إسطنبول، قد تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.

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