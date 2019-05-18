من موقع تصوير محمد رمضان .. حلا شيحة تحتفل بالزعيم عادل إمام على طريقتها الخاصة .. فيديو

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك من خلال موقع تصوير مسلسلها "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.وقالت حلا شيحة عبر الفيديو: "أستاذ عادل أنا بحبك، وسعيدة إني اشتغلت معاك، وحاسة إنها حاجة تاريخية بالنسبة ليا".وأضافت: "محظوظة إني اشتغلت معاك، ومحظوظة إني اعرفك على المستوى الشخصي، بحبك وربنا يديم عليك الصحة، وأشوفك في أعمال متميزة وناجحة".يذكر أن حلا شيحة شاركت مع الزعيم عادل إمام فى فيلم "عريس من جهة أمنية" والذى شارك فى بطولته شريف منير .