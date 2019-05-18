البابا فرنسيس: التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة.. ومنع السعوديين من دخول منازلهم المشتراة في تركيا.. وألمانيا تراقب مساجد يستغلها الإخوان.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

عمران خان يشكر خليفة ومحمد بن زايد للعفو عن 572 سجينًا باكستانيا

السعودية ودول خليجية توافق على إعادة نشر قوات أمريكية في مواجهة إيران

الجزائريون يتظاهرون رفضًا للانتخابات وللمطالبة برحيل النظام

انهيار محادثات «بريكست» بين ماي والمعارضة

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأسترالية

أميركا قد تقلص بعضًا من القيود المفروضة على هواوي



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، عددا من الموضوعات الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، سلطت صحيفة البيان الضوء على تأكيد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، مشيدًا بنهج دولة الإمارات الرامي لإرساء قيم التعايش والتسامح وهو ما تلمس نتائجه في المنطقة العربية وفي العديد من أنحاء العالم.



جاء ذلك خلال لقاء قداسته مع سارا غازي المهري، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في مدريد نقلت خلاله تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



كما ذكرت صحيفة الخليج أن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أعرب عن امتنانه وشكره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمبادرة العفو عن 572 سجينًا باكستانيًا وإطلاق سراحهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أمس، أن باكستان تقدر هذه البادرة التي من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى ما قالته سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة إنه وردها الكثير من شكاوى الموطنين السعوديين المستثمرين في تركيا واستفساراته حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند ملكية (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم على الرغم من دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد، والذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن السعودي والشركات العقارية السعودية.



وأوضحت البيان أن السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.



ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسيه قولها إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.



وذكرت الإمارات اليوم أن مئات المتظاهرين توافدوا أمس نحو الساحة الكبرى أمام البريد المركزي بالعاصمة الجزائر في الجمعة الـ13 للمطالبة برحيل بقايا نظام بوتفليقة، حيث أصرّ المحتجّون على رحيل رئيس الدّولة عبدالقادر بن صالح، فيما تمت إقالة مدعيين اثنين ومدير جهاز مكافحة الفساد.



وتفصيلًا، طالب المحتجّون بالرّحيل الفوري لنور الدين بدوي، في حين تم الغلق شبه الكلي للمنفذ الشرقي لقلب العاصمة الجزائر، من خلال إقامة حاجز أمني.



وأكد المتظاهرون أن غلق المنافذ لن يؤدي إلا لزيادة إصرار وعزيمة الجزائريين على اجتثاث «النّظام البوتفليقي» من جذوره، دون السّماح لأي شخصية كانت لها علاقة به بالبقاء في حكم البلاد، مهما كانت صفتها.



دوليا، قالت صحيفة الخليج إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن أمس الجمعة، أن بلاده ستعمل على تطوير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في حال إذا قامت واشنطن بذلك، ولكنها لن تنشرها في المناطق التي لا توجد فيها أنظمة الولايات المتحدة.



وقال لافروف للصحفيين: «فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى (ان آر اف )، فقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين موقفنا، سنرد بالمثل. لقد قامت الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في المعاهدة، وأعلنت انسحابها، وهو ما سيكون في خلال ستة أشهر طبقًا للاتفاقية».



وأوضحت صحيفة الخليج أن هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في ألمانيا وضعت 109 مساجد تابعة لعدد من الجماعات الإرهابية من بينها تنظيم الإخوان وجماعات تركية، و65 عنصرًا إخوانيًا خطيرًا، في ولاية شمال الراين ويستفاليا تحت رقابتها. وذكرت صحيفة «أخبار ويستفاليا»، أمس الجمعة، أن «هيئة حماية الدستور وضعت 109 مساجد في ولاية شمال الراين ويستفاليا تحت رقابتها، بسبب دلائل على استغلالها من جانب جماعات إرهابية مثل الإخوان، ودتيب وملي جوروش.



وأفادت صحيفة الوطن بانهيار المفاوضات الثنائية بين العمال والمحافظين إثر فشل الحزبين الرئيسين في الخروج بتفاهمات حول الية الخروج من الاتحاد الأوربي.



ولم تنه المفاوضات التي استمرت عدة أسابيع الجدل وحدة الخلافات بين الطرفين في كيفية صياغة خطة خروج مشتركة البركست.



من جانبها أعلنت المعارضة البريطانية عن وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن بريكست. وأكد الحزب رغبه زعيمه جيرمي كوربن الدعوة الى إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.



وذكرت صحيفة البيان أن كوريا الشمالية تشهد أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من قرن، على ما أفاد إعلامها الرسمي بعد أيام من إبداء الأمم المتحدة «قلقها الشديد» ازاء النقص في المواد الغذائية.



وقالت الصحيفة الناطقة باسم حزب العمال الحاكم إن المياه نفدت من بحيرات وخزانات البلاد، مضيفة أن «الجفاف الحالي يسبب أثرًا كبيرًا على زراعة القمح والشعير والذرة والبطاطس والفول». وأوضح تقرير الأمم المتحدة الذي أعده برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن نحو 10,1 ملايين شخص (40% من إجمالي عدد السكان) يعانون من سوء التغذية.



وأوضحت صحيفة الاتحاد أن مراكز الاقتراع في أستراليا فتحت أبوابها السبت، لبدء الانتخابات التشريعية التي ترجح فيها كفة المعارضة العمّالية بشكل طفيف.



وسيتوجب على نحو 17 مليون ناخب اختيار ممثليهم، فيما تمنح الاستطلاعات تقدمًا طفيفًا لحزب العمّال على المحافظين الحاكمين منذ ستة أعوام.



وفي شأن آخر، أضافت الاتحاد أن المتحدث باسم وزارة التجارة الأميركية قالت إن الوزارة قد تقلص قريبًا القيود المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.



وأضافت المتحدثة أن الوزارة قد تصدر قريبًا ترخيصًا عامًا مؤقتًا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.