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تعليم

الدبلومات الفنية 2019.. لجان الامتحان هادئة ولا شكاوى حتى الآن

السبت 18/مايو/2019 - 10:55 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2019
ياســـمين بدوي
أكد المسئولون عن غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، أنه حتى الآن لم تتلق الغرفة أى شكاوى منذ انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية منذ التاسعة من صباح اليوم.

وأوضح المسئولون أن جميع اللجان هادئة حتى الآن، وأشار المسئولون إلى أن هناك فريقا متخصصا لرصد أي محاولات للغش الإلكترونى، أو أي محاولات لتداول صور للامتحان عبر صفحات الغش المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي تلك المحاولات.

وكان قد أعلن المسئولون عن امتحانات الدبلومات الفنية 2019، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في قطاع التعليم الفني الرئيسي، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية 2019 لحظة بلحظة.

وأوضح المسئولون، أن غرف العمليات مهمتها رصد أي وقائع تحدث في أي لجنة امتحانية من شأنها الإضرار بضوابط سير العملية الامتحانية، أو تلقي أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحان.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2019 ، كان قد انطلق منذ التاسعة من صباح اليوم، حيث يؤدي الطلاب اليوم بمختلف تخصصاتهم (الدبلوم الصناعي، والزراعي، والفندقي، والتجاري بنظام الـ3 والـ 5 سنوات والتعليم المزدوج) الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2019 بمختلف التخصصات (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) 757056 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وأن طلاب التعليم التجاري يبلغ عددهم 260200 طالب وطالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الفندقي 21864 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد الزراعي 98775 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبا وطالبة.

ومن المقرر أن تجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2019 داخل 1210 مدارس بجميع المحافظات، حيث إن عدد المدارس التجارية 347 مدرسة، والفندقية 87 مدرسة، والزراعية 132 مدرسة، والصناعية 644 مدرسة.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الثلاث والســــنوات الخمس 23 لجنة، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـني التجاري والزراعـي والصناعي نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 22 لجنة.

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