مسجل خطر قتله قبل السحور بـ 10 دقائق .. مفاجأة في مقتل خفير كوبري الدقي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة في مقتل الخفير كمال المسئول عن حراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة كوبري الدقي.



وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث بالدقي، أن الخفير مقيم داخل غرفة أسفل كوبري الدقي وأن المتهم قام بقتله بدافع السرقة.



كما شرحت التحريات أن معاينة مسرح الجريمة كشفت وجود طعنات بجسد القتيل، وسرقة 600 جنيه منه، وأن الحادث مر عليه ساعات قليلة قبل العثور على الجثة.



فيما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في كشف غموض مصرع خفير أسفل كوبري الدقي.



شكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث بإشراف العميد أيمن حمزاوي مفتش الأمن العام بشمال الجيزة، لإلقاء القبض على الجناة، حيث تولى العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، مناقشة عدد من حراس الجراجات والسياس بالمنطقة وفحص خطوط سير هروب المتهم عبر كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة.



وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر سرقات، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن الرواد حسام العباسي ومحمد مجدي ومصطفى حجران معاوني مباحث القسم من ضبط المتهم.



وباشرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها، حيث انتقل المستشار محمد شرف، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، إلى مسرح الجريمة وتبين أن الجثة لرجل مصاب بجروح طعنية بالرقبة داخل "كرفان" مبنى بمقر أعمال صيانة كوبري الدقي الحديدي مخصص لمبيت الحارس المجني عليه، وأسفرت المعاينة عن بعثرة بمسرح الجريمة، ما أشار إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة، كما عثر على هاتف المجني عليه أسفل بطانية على السرير، فيما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية بحوزته.



وتبين من التحقيقات أن القتيل يعمل منذ فترة بذلك الموقع لحراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة الكوبري.



وأجرت النيابة تفريغا لعدد من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة التي كشفت عن هوية الجناة، حيث تبين أنهما شخصان يعملان "عربجية"، وتسللا إلى الكرفان المقيم به خلال فترة السحور وقبل أذان الفجر بـ 10 دقائق، ثم قاما بتسديد عدة طعنات للقتيل وسرقا 600 جنيه وفرا هاربين.



وأمرت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة ورفع الآثار البيولوجية منه لفحصها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وضبط الجناة.