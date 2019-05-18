بعد استقبال 3 أطفال بتحدي الموت.. 5 علامات تدل على تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول.. أبرزها التشنجات.. واختبار وظائف الكلى والكبد من أهم الفحوصات لهم

بعد تحذير كلية طب جامعة إسكندرية من تحدى الموت.. تعرف على أضرار تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول

5 علامات تدل على تناول جرعة زائدة منه

مضاعفات خطيرة تحدث عند تناول جرعة زائدة منه

طرق التعامل مع الجرعة الزائدة من الباراسيتامول في المستشفيات ودور الرعاية



حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أمس، الجمعة، الأمهات والآباء من انتشار ما يعرف بـ "تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت" بين الأطفال والشباب، في تقليد لمشاهد يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح مركز السموم في بيان له، أن تحدي الموت الذي انتشر على الإنترنت هو مسابقة بين الأطفال يكون الفائز فيها من يتناول أكبر كم من دواء معين مثل "الباراسيتامول" أو"الديجوكسن".



وكشفت الدكتورة سارة غيطاني، بمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن مفاجأة قائلة إن المركز استقبل 3 أطفال خلال الأيام الماضية مصابين بتسمم حاد نتيجة "تحدي الموت".



وأوضحت غيطاني أن الأطفال المصابين أعمارهم تتراوح بين 8 و14 سنة، بينهم طفلين نفذوا التحدي بتناول دواء "الديجوكسن"، والثالث بدواء "الباراسيتامول".



وأضافت أن المركز استقبل حالات مشابهة لبنات مصابين جراء تحدي آخر يعرف بـ"تشريط الجسم" أو "الكاتينج".



وناشد مركز السموم أولياء الأمور بتحذير الأطفال من خطورة الألعاب والتحديات المميتة، ومراقبة كل ما يشاهده الأطفال على الإنترنت، لكون السوشيال ميديا وعالم الألعاب ليس مكانا آمنا للأطفال.



أضرار تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول:

وعلق الدكتور غورفيندر رول على أن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول هي أمر شائع، وقد تحدث عن طريق الخطأ أو في سياق إيذاء النفس، حيث إن تناول جرعة زائدة وكبيرة يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد إذا لم يعالج على الفور مع أخد الترياق.



وأضاف رول عبر موقع patient، أن الباراسيتامول يؤخذ عادة عن طريق الفم، وهو متاح بعدة طرق، كما هو الحال في الأقراص والأدوية الذائبة والسائلة، حيث إنها ستنتقل إلى المعدة والأمعاء إلى الجسم وتؤدي إلى تخفيف الألم وخفض درجة الجسم، وبعد هذا يتم تعطيل الباراسيتامول قبل إزالته من الجسم، وذلك عبر معالجة حوالي 20٪ من الدواء في جدار الأمعاء والباقي في الكبد.



من جانبه، أوضح أنه نتيجة لذلك، يتم تشكيل كمية صغيرة من مركب سام (n-acetyl-p-benzoquinone imine ، أو NAPQI) في الكبد ولكن يتم إزالة السموم منه بسرعة بواسطة مادة تسمى الجلوتاثيون، ومع ذلك، في جرعة زائدة يمكن استنفاد مخازن الجلوتاثيون بحيث يتم إزالة الكميات الزائدة من الباراسيتامول.



وأوضح رول، أن الباراسيتامول هو الدواء الأكثر شيوعًا الذي يتناول جرعة زائدة، فيمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد في عدد من الأيام، على الرغم من استخدام الدواء لحماية الكبد، إلا أن زيادة نسبته في الجسم يمكن أن تؤدي إلى فشله، بحيث يمكن أن يكون قاتلا.



وأضاف ان أكثر من 150 شخصا يموتون كل عام نتيجة لجرعة زائدة من الباراسيتامول، حيث إن هناك العديد من أسباب تناول شخص ما جرعة الباراسيتامول، وأبرزها الانتحار، أو التسبب في إيذاء شديد للذات، يمكن أيضًا تناول جرعة زائدة عن طريق الخطأ، على سبيل المثال، الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.



في بعض الحالات، يعتبر تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول المفاجئة شيئا مخططا له مسبقا، (مثل كتابة وصية) وكتب أيضًا مذكرة انتحار، إلا أن تناول الباراسيتامول يمكن أن يكون خطيرا عند بعض الناس الذين هم أكثر عرضة لخطر تلف الكبد، ويشمل:



1- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل ريفامبيسين، الفينوباربيتال، الفينيتوين، كاربامازيبين والكحول.

2- أولئك الذين يعانون من سوء التغذية، على سبيل المثال، من خلال الأمراض المزمنة أو اضطرابات الأكل.

3- أولئك الذين يعانون من أمراض الكبد المرتبطة بالكحول.



- علامات تدل على تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول:

ويعتبر الباراسيتامول مسكن للآلام ومخفض للحمى يتم شراؤه عادة دون وصفة طبية، حيث إنه أحد أكثر الأدوية شيوعًا التي يتناولها الأطفال الصغار في جرعة زائدة عرضية، وعادة ما يتم تناول الباراسيتامول من قبل الأشخاص الذين يعتزمون إيذاء أنفسهم (محاولات انتحارية).



وتشمل العلامات التي تدل على تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول، ما يلي:



1- النعاس.

2- غيبوبة.

3- حدوث تشنجات.

4- آلام في البطن.

5- غثيان وقيء.



ووفقا لما جاء في موقع betterhealth فإن هناك اسما آخر للباراسيتامول هو الأسيتامينوفين (حيث إنه موجود في أحد أشهر الأدوية المخصصة لعلاج الصداع والبرد).



وأشار الموقع إلى أن هناك فرقا بسيطا بين الحد الأقصى للجرعة اليومية من الباراسيتامول والجرعة الزائدة، والتي يمكن أن تسبب تلف الكبد، وتعتبر كميات كبيرة من الباراسيتامول خطرة للغاية، لكن التأثيرات لا تظهر غالبًا إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام تقريبًا من تناول الأقراص، ومع ذلك، يجب أن يبدأ العلاج في وقت مبكر ليكون فعالا، قبل أن تبدأ الآثار.



لذا يجب الحرص دائمًا على ملاحظة أى علامات أو أعراض غريبة على الشخص عند تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول على الفور، حتى لو بدا على الشخص أنه لا يعاني من شيء ما.



- مضاعفات تناول جرعة زائدة من البرسيتامول:

ويباع الباراسيتامول على نطاق واسع من المتاجر وهو موجود في معظم المنازل، وقد وضعت الحكومة قواعد للحد من الكمية التي يمكن شراؤها دفعة واحدة، مما قد يساعد في تقليل عدد الجرعات الزائدة، وهو ما يجعل من السهل أن نتناولها ولذلك قررت الحكومة أيضًا أن تكون متوفرة فقط في عبوات صعبة الفتح، وهو ما يجعل من الصعب على الأطفال تناولها.



وقد يحدث شعور بالغثيان، والقيء بعد ساعات قليلة من تناول جرعة زائدة، وذلك بعد 24 ساعة، قد يكون هناك ألم تحت الأضلاع على الجانب الأيمن (حيث يوجد الكبد)، وقد يكون هناك اصفرار بياض العينين والجلد (اليرقان)، حيث إن هناك مضاعفات خطيرة تحدث عند تناول كميات كبيرة من البارسيتامول، ومنها:



- يمكن أن يتأثر المخ أيضًا بالارتباك والذي يُطلق عليه اعتلال الدماغ.

- يمكن أن تتأثر الكليتان أيضًا بانخفاض البول، وقد يحدث فشل كلوي.

- انخفاض السكر في الدم.

- حدوث تراكمات للأحماض في الدم، مما قد يؤدي إلى تنفس المريض بشكل أسرع.

- ظهور علامات الاكتئاب على الشخص.



أحيانًا يكتشف مقدمو الرعاية أن شخصًا ما تناول جرعة زائدة، وذلك عبر وجود علب أدوية فارغة، أو مذكرة الانتحار، لذا فمن المهم إحضار العلب الفارغة، أو الملاحظات التي كتبها المريض معك إلى المستشفى.



- طرق التعامل مع الجرعة الزائدة من الباراسيتامول:

وفي حالة التوجه إلى المستشفى أو المركز التابع لك، فسوف يقوم أخصائي الرعاية الصحية بإجراء تقييم كامل وسيسأل أيضًا عن:

1- عدد الأقراص التي حصل عليها المريض.

2- الوقت الذي تم تناول الجرعة فيه.

3- ما إذا كان الدواء في شكل أقراص أو كبسولة أو سائلة أو قابلة للذوبان.

4- سواء تم تناول أي أقراص أخرى في نفس الوقت.

5- سواء تم تناول أي مشروبات كحولية في نفس الوقت.

6- كتابة مذكرة انتحار، أو ترك أى مذكر تدل على انتحار الشخص.



وبمجرد أن يتم نقل الشخص الذي حصل على جرعة زائدة من الباراسيتامول، فسوف يقوم مقدمو الرعاية بعمل بعض اختبارات الدم، وتشمل:



1- قياس مستويات الباراسيتامول في الدم

2- اختبارات وظائف الكبد

3- اختبار كثافة الدم، تخثر الدم.

4- اختبارات وظائف الكلى.

5- قياس مستويات السكر في الدم.

6- قياس النبض الخاص بالمريض.

7- تعتمد الاختبارات الأخرى المطلوبة على كل حالة فردية ودورة المريض. على سبيل المثال، إذا تم تناول أدوية أخرى، فقد يلزم فحص مستوياتها.



إلا أن هناك بعض الإجراءات العلاجية، والتي سوف يتخذها مقدمو الرعاية، وذلك عند تناول جرعات زائدة من الباراسيتامول، وهي:



1- الإنعاش الفوري في وحدة العناية المركزة.

2- طرد مستويات الباراسيتامول من الجسم.

4- خضوع المريض لزراعة الكبد العاجلة هي العلاج الوحيد عند حدوث فشل كلوي.

5- رؤية المريض من قبل فريق متمرس في الطب النفسي وقبل الخروج من المستشفى.