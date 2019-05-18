عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب.. لهذا السبب

هاجم الملحن عمرو مصطفى، الفنان عمرو دياب، وإحدى شركات الاتصالات بسبب استخدامهما موسيقى أغنية "يتعلموا" في إعلانهم الأخير "جمع حبايبك".



وقال مصطفى فى بيان له: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعلموا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".



وأضاف: "طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل، أيها الحمقى في حاجة اسمها "حق المؤلف" في استخدام أي جملة، ولو مش عاجبكم القانون اخبطوا راسكم في أتخن حيط ومتسمعوش الأغاني دي تاني دي".



وتابع: "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح إنه يغنيها في Cd وحفلات مش إعلان في رمضان".



واختتم حديثه: "وسبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق".