التعادل الإيجابي يحسم مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي في الليجا ..فيديو

حسم التعادل الإيجابي مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي بهدفين لكلٍ منها، ضم منافسات الجولة الـ 38 من مسابقة الدوري الإسباني.



جاءت أهداف ليفانتي عن طريق إيريك كاباكو (د 6) ورجور مارتي سلفادور (د36)، بينما جاءت أهداف أتليتكو مدريد عن طريق رودريجو هرنانديز ( د68 )، وسيرجيو كاميلو ( د79).



وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 76 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل للنقطة 44 في المركز الـ 14.

