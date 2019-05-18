أنقرة تصب الزيت على النار.. سفينة تركية محملة بـ أسلحة وآليات عسكرية تصل طرابلس

أعلنت قناة "سكاي نيوز" أن سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية وصلت إلى ميناء طرابلس في ليبيا الخاضع لسيطرة الميليشيات، قادمة من ميناء سامسون التركي، اليوم.





وأوضحت القناة أن السفينة التي تحمل اسم "أمازون" خرجت من ميناء سامسون في التاسع من مايو، وهي محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها.





وتأتي شحنة السلاح التركية بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.





وتمثل الأسلحة التركية أبرز علامة على الدعم التركي للميليشيات المتطرفة في طرابلس.





وكان وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشا آغا والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري قاما بزيارة إلى تركيا وزارا معرض للأسلحة في مطلع مايو الجاري.





وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية" الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن أسلحة وطائرات تركية مسيرة (درونز) وصلت إلى أيدي ميليشيات طرابلس.



