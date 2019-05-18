شاهد.. رد فعل غريب من شذى حسون بعد اكتشاف مقلب رامز

غنت المطربة شذى حسون في الفقرة الأخيرة من برنامج "رامز في الشلال"، والذي يذاع على قناة "إم بي سي" خلال شهر رمضان، أغنية "لولا الملامة" عقب كشف مقلب "رامز في الشلال".



وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.



يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

