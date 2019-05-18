ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. رد فعل غريب من شذى حسون بعد اكتشاف مقلب رامز

السبت 18/مايو/2019 - 07:58 م
صدى البلد
حمزة شعيب
غنت المطربة شذى حسون في الفقرة الأخيرة من برنامج "رامز في الشلال"، والذي يذاع على قناة "إم بي سي" خلال شهر رمضان، أغنية "لولا الملامة" عقب كشف مقلب "رامز في الشلال".

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

ترشيحاتنا

شاهد.. صراخ شذى حسون بعد سقوطها من كوبري رامز في الشلال

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

السيطرة على حريق بجوار النادي الأهلي بالجزيرة

مصحوبة بـ أمطار وانعدام للرؤية.. عاصفة ترابية في الطريق إلى الرياض ..فيديو وصور

فيديوجراف|حيلة شاب تنقذ طفل سقط من الطابق الثالث في إمبابة

بيان عاجل بالبرلمان بشأن وقف تجديد إجازات العاملين بالخارج

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير