بسبب مشاجرة أمام قسم القاهرة الجديدة.. إخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس حركة ٦ أبريل وآخر علي ذمة التحقيقات معهما في واقعة التشاجر فيما بينهما أمام قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة؛ بسبب حادث سير؛ أثناء ذهاب الأول لتنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات ضمن العقوبة المحكوم عليه بها في قضية أحداث محكمة عابدين عام 2013.





واستمعت النيابة لأقوال أحمد ماهر في المحضر رقم 2083 لسنة 2019 جنح القطامية؛ كمجني عليه وكجاني؛ ووجهت له تهم إتلاف سيارة الشاكى والتعدى بالضرب.



