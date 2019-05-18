ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رياح وشبورة.. تفاصيل طقس الغد على القاهرة والمحافظات.. والأقصر 38 درجة

السبت 18/مايو/2019 - 08:21 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجى على محافظات مصر، انخفاضها، ليسود غدا، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر : ( القاهرة 31/20، الإسكندرية 27/15، بورسعيد 24/19، رفح 25/15، كاترين 29/15، شرم الشيخ 36/26، بني سويف 35/18، الأقصر 38/22، الوادي الجديد 38/25، حلايب 31/27).

ترشيحاتنا

بتعملي عمل وسحر.. مفاجآت في مقتل سيدة أربعينية على يد نجل زوجها

بيان عاجل بالبرلمان بشأن وقف تجديد إجازات العاملين بالخارج

سلمها السفير السعودي .. الملك سلمان يدعو السيسي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير

بالأسماء.. أجيرى يحسم ضم 18 لاعبا لقائمة منتخب مصر و12 آخرين تحت التقييم

للعاملين الحاصلين على مؤهل.. هذا آخر موعد للتسويات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير