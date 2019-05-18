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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه.. غدا

السبت 18/مايو/2019 - 11:19 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية غدا الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و266 يوما بقيمة تبلغ 17 مليار جنيه.

قال جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه وأجل 266 يوما بـنفس قيمة الأجل الأول.

وتسعى وزارة المالية لطرح أدوات دين من سندات وأجال الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 36.75 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية لتمويل عجز الموازنة.

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