تعرف على جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الخروج عن القانون

تولت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، التى قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت عن ضبط (14) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (966) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.



وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق، (1010) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10931) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.



كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (363) قضية متنوعة.



أما الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فأسفرت جهودها عن ضبط (74) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".



وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (7) قضايا أموال عامة.



فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط (9) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).



وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.