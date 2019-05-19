بشرى لـ المستأجرين بشأن الضريبة العقارية.. فيديو

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية التي تم الإنتهاء منها سواء تم سكنها أم لا.



وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مالك الوحدة السكنية هو المُكلف بدفع الضريبة العقارية وليس المستأجر.



وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلي أن الذي يقيم في وحدة سكنية بالإيجار لا يقوم بدفع الضريبة العقارية، مؤكده: «المالك هو الذي يسدد الضريبة العقارية».

