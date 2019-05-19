ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بشرى لـ المستأجرين بشأن الضريبة العقارية.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 12:08 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
محمد القاضي
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية التي تم الإنتهاء منها سواء تم سكنها أم لا.

وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مالك الوحدة السكنية هو المُكلف بدفع الضريبة العقارية وليس المستأجر.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلي أن الذي يقيم في وحدة سكنية بالإيجار لا يقوم بدفع الضريبة العقارية، مؤكده: «المالك هو الذي يسدد الضريبة العقارية».

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل غريب من شذى حسون بعد اكتشاف مقلب رامز

بعد التوقف 120 دقيقة.. انتظام حركة القطارات في البحيرة

موجز البلد.. السيسي يستقبل سفير السعودية.. وشقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن داخل مسجد

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور

رياح وشبورة.. تفاصيل طقس الغد على القاهرة والمحافظات.. والأقصر 38 درجة

بينها ألفاظ سوقية وإيحاءات ..الأعلى للإعلام يرصد 29 مخالفة في لمس أكتاف ..و22 في زلزال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور