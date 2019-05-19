ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أحمد كريمة يوضح حكمة النبي في تأخير السحور

الأحد 19/مايو/2019 - 12:48 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور وهذا ما انتبه إليه علماء الصحة وأكدوا أن تأخير السحور فيه إفادة للجسم ويحميه من أضرار طول فترة الصوم.

وأضاف "كريمة" خلال مداخلة هاتفية بقناة «صدى البلد»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى في تأخير السحور بركة في كل شيء، في الصحة والوقت، وكان يؤخر السحور حتى يفصل بينه وبين أذان الفجر مقدار خمسين آية.

وأشار إلى أن ما بين مدفع الإمساك وأذان الفجر مقدار خمسين آية والمصريون فطنوا إلى ذلك وجعلوا مدفع الإمساك بمثابة التحذير لقرب موعد الفجر؛ اتباعا لسنة النبي.

وشدد كريمة على ضرورة السحور لما فيه من بركة، بحسب حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أجاز لأحد الصحابة أن يتسحر ولو على حسوات أي رشفات أو جرعات من الماء.

ترشيحاتنا

عماد النحاس من أسوان إلى تدريب الأهلي .. رحلة تألق عمدة دفاع الأحمر في سطور

ترويج للابتذال.. الحرس الثوري الإيراني يعتقل عارضات أزياء

تورتة عائلية.. محمود موسي يهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

محمد فاروق يكشف لـ صدى البلد حقيقة استبعاد لاعبي النجوم الأفارقة من المران

إيه رأيك فى لون شعري.. ياسمين صبري توجه رسالة لـ رامز جلال.. والاخير يرد

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور