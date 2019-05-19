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رياضة

تامر عبد الحميد: عدم مشاركة جنش أساسيًا مع المنتخب ظلم.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 02:22 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
عمرو ابوبكر
أثنى تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، ومستواه الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

قال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن جنش من أفضل حراس المرمى في مصر وعدم مشاركته أساسيًا مع منتخب مصر يعد ظلمًا واضحًا.

وتابع أن جنش حارس موهوب وظهر ذلك في العديد من المناسبات مع الزمالك هذا الموسم في مختلف البطولات.

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