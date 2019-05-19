الضرائب العقارية: هذه المنازل معفاة من السداد.. وتزف بشرى للمستأجرين.. وتكشف حقيقة زيادة أسعارها.. فيديو







قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم تحصيل الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية التي تم الإنتهاء منها سواء تم سكنها أم لا.



وأضافت أن مالك الوحدة السكنية هو المُكلف بدفع الضريبة العقارية وليس المستأجر، مشيرة، إلي أن الذي يقيم في وحدة سكنية بالإيجار لا يقوم بدفع الضريبة العقارية، مؤكده: «المالك هو الذي يسدد الضريبة العقارية».



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قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن المصلحة ترسل للمواطنين خطابا بالمبلغ المطلوب تسديده على العقار؛ موضحة أنه لابد أن يرسل المواطن خطابا يرد على المصلحة.



وأكدت سامية؛ أن حد الإعفاء للضريبة العقارية 2400 جنيه حتي ديسمبر 2021؛ منوهة ان حصر الضريبة العقارية للعقارات وصل لـ 30 مليون وحدة.



وأشارت سامية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بوقف ضريبة الارض الزراعية لمدة ثلاث سنوات للتخفيف عن المزارعين.



زيادة كبيرة.. الضرائب العقارية تكشف عن حصيلة هذا العام







قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حصيلة الضرائب العقارية هذا العام بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه.



وأضافت "حسين"، أن الحصيلة المستهدفة من الضرائب العقارية أكثر من 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن هناك زيادة 25% من حصيلة العام الماضي.



رئيس مصلحة الضرائب: لدينا 40 مليون شقة بـ مصر.. المسجل منها فقط 5%







قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ إن عددًا كبيرًا من المصريين سيكونون معفيين من الضريبة العقارية؛ ولكن يجب إعلامنا بامتلاكه وحدة سكنية.



وناشدت كل المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب عليهم التوجه واعلامنا بامتلاكه وحدة سكنية فقط؛ مشيرا الى ان لا يوجد تغيير في أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلي 2021 .



وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات في مصر 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%. ِ



40 مليون وحدة سكنية.. حقيقة زيادة أسعار الضرائب العقارية











قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الضرائب العقارية حتى 2021.



وأضافت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لا يوجد تغيير فى أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلى ديسمبر 2021»، موضحة؛ أن وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات في مصر 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%. ِ



الضرائب العقارية: هذه المنازل معفاة من السداد



كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات.



وأضافت حسين: «هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021»، متابعة: «من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى بتغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه».



وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حد الإعفاء الضريبي تم رفعه منذ 2013 من نصف مليون جنيه، إلى مليوني جنيه، قائلة: «قد يتعرض مواطن لفرض ضريبة عقارية لعدم تقدمه بما يفيد امتلاكه لوحدة سكنية، هي في الأساس معفية من الضرائب، لكن عدم تقديمه ما يفيد ذلك قد يعرضه لفرض ضريبة عقارية».

حلت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ضيفة على الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وأجابت "حسين"، عن التساؤلات الخاصة بالضريبة العقارية والإعفاءات، وعن التجهيزات التي تحدث في مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات لاستقبال الملاك ، لدفع الضريبة بدون غرامه قبل 30 يونيو المقبل، وإليكم أبرز النقاط التي تناولها الحوار:بشرى لـ المستأجرين بشأن الضريبة العقارية