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محافظات

في ممشى النصر.. محافظ البحر الأحمر يشارك أهالي الغردقة أمسيات رمضان

الأحد 19/مايو/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
شارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أهالى مدينة الغردقة أحد أُمْسِيَّات رمضان المبارك بممشى النصر ، خلال جولته التفقدية للمدينة ، لمتابعة الحالة الأمنية به .

وخلال جولته حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين المتواجدين بالممشى، مؤكدا لهم تلبيتها في القريب العاجل، كما أبدى المواطنون إعجابهم الشديد بممشى النصر ، موجهين الشكر للمحافظ على حرصه الدائم لتقديم كافة الخدمات لأهالي المدينة الساحلية.

واطمأن محافظ البحر الأحمر على تحقيق تصميم الممشى لمتطلبات الأهالي ، مشيرا ان المحافظة ستعمل دوما لتحقيق الراحة بكافة السبل المتاحة له .

ووجه "عبدالله"، أفراد الأمن بممشى النصر بشدة ملاحظة الحالة الأمنية واليقظة التامة ، كما أمر بزيادة دوريات النظافة للحفاظ عليه في أبهى صوره لاستقبال الوافدين لقضاء أُمْسِيَّات رمضان والاستمتاع بطقس الغردقة المميز .

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