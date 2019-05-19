في ممشى النصر.. محافظ البحر الأحمر يشارك أهالي الغردقة أمسيات رمضان

شارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أهالى مدينة الغردقة أحد أُمْسِيَّات رمضان المبارك بممشى النصر ، خلال جولته التفقدية للمدينة ، لمتابعة الحالة الأمنية به .



وخلال جولته حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين المتواجدين بالممشى، مؤكدا لهم تلبيتها في القريب العاجل، كما أبدى المواطنون إعجابهم الشديد بممشى النصر ، موجهين الشكر للمحافظ على حرصه الدائم لتقديم كافة الخدمات لأهالي المدينة الساحلية.



واطمأن محافظ البحر الأحمر على تحقيق تصميم الممشى لمتطلبات الأهالي ، مشيرا ان المحافظة ستعمل دوما لتحقيق الراحة بكافة السبل المتاحة له .



ووجه "عبدالله"، أفراد الأمن بممشى النصر بشدة ملاحظة الحالة الأمنية واليقظة التامة ، كما أمر بزيادة دوريات النظافة للحفاظ عليه في أبهى صوره لاستقبال الوافدين لقضاء أُمْسِيَّات رمضان والاستمتاع بطقس الغردقة المميز .