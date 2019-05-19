أبناء الآثار الإسلامية يناقشون هموم المهنة في حفل إفطار بازرعة.. صور

نظم قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، أمس السبت، حفل إفطاره السنوي،بحضور د.جمال مصطفى رئيس القطاع،وعاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،ود.ابو بكر عبد الله رئيس الادارة المركزية للقاهرة والجيزة،ود.العربى مكى مدير عام شمال القاهرة،ومحمد أبو سريع مدير عام الجمالية.



حفل الإفطار أقيم في وكالة بازرعة، والتي تعد من أبرز المنشآت الأثرية في القاهرة التاريخية، وقال د.جمال مصطفي رئيس القطاع انهم حريصون علي هذا التقليد كل عام، حيث يجتمع أبناء الأثار الإسلامية والعاملين بها،لبحث ومناقشة هموم ومشاكل المهنة،والبحث عن حل لها.



وأكد علي أهمية تسجيل الأثار المنقولة في المنشآت والآثار الإسلامية مثل المشكاوات وغيرها،وهي الخطوة المهمة التي قامت بها وزارة الأثار خلال الفترة الماضية،بما يمثل خطوة مهمة في سبيل حماية هذه الكنوز.



وردا علي سؤال وجهناه له عن إجراءات تسجيل أي آثر في عداد الآثار الإسلامية و القبطية أو إخراجها،قال أن ذلك يتم وفقا لقواعد ومراحل عديدة حددها قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته، بحيث تبدأ من اللجان الفنية بالمنطقة الأثرية مرورا بلجان فنية متخصصة ثم العرض على لجنة المراجعة ثم العرض على اللجنة الدائمة ثم العرض على مجلس الإدارة وتنتهى بقرار وزير الآثار والنشر بالجريدة الرسمية .