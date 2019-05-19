قبل دخول الامتحان .. طلاب أولى ثانوي بالدقي: قلقانين وبندعي الوقت يكفي

اجتمع عشرات من طلاب الصف الأول الثانوي أمام لجنة امتحان مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، استعدادا لخوض أولى أيام ماراثون امتحانات أولى ثانوي، معربين عن وجود شعور بالقلق، متمنين أن يكون الانطلاق الاول للامتحانات سهل ودون تعقيد.



وقالت مريم نور الدين، إنها ينتابها شعور بالقلق من كون الأسئلة غير مباشرة أو معقدة، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيسهل الإجابة بشكل أسرع إن لم تكن الإجابات طويلة.



بينا قال ماجد محمد، إنه لا يشعر بالقلق نحو الامتحان، متوقعا أن يكون امتحان اللغة العربية هو الأسهل وخاصة أنه الأول، مشيرا إلى أن النظام الجديد مازال مريبا للطلاب لأنهم لم يتأقلموا عليه بشكل كبير حتى الآن.



وفي السياق ذاته، أعرب طارق عبد العليم، عن اطمئنانه من اليوم الأول للامتحانات، متوقعا أن يكون اللغة العربية سهل ومباشر، متمنيا أن لا يكون طويل ويتسع الوقت للإجابة بشكل جيد.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات أولى ثانوي اليوم الاحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد.



وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 19 مايو 2019 بامتحان اللغة العربية، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 20 مارس 2019 امتحان الأحياء، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 22 مايو 2019 امتحان الجغرافيا، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 23 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الأثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.