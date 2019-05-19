طريقة تحضير سلطة الجبن والسلامي

يعد طبق السلطة من أهم الأطباق على سفرتك في رمضان، فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، ويمكنك تقديم العديد من أطباق السلطة بأصناف مختلفة، بعيدًا عن السلطة التقليدية الخضراء التي نتناولها عادة.



ومن أشهى أنواع السلطات، سلطة الجبن والسلامي، فهي صحية وسريعة التحضير، وتعد طبقًا جديدًا على سفرتك في رمضان.



المكونات:

خس + جبنة شيدر مبشورة+ جبنة بارميزان مبشورة + سلامي مدخن+ مستردة + زيت زيتون



الطريقة :

قومي بتقطيع الخس شرائح متوسطة، وضيفي عليها الجبن المبشور وشرائح السلامي، وفي وعاء آخر اخلطي زيت الزيتون مع المستردة وملعقة عسل أبيض، واخفقيهم جيدًا ثم اسكبي الخليط على الجبن والخس.