احجز تذكرتك.. موقع إلكتروني جديد لحضور مباريات الأمم الأفريقية 2019

افتتح موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID .





وبدأ الموقع في العمل اليوم، وهوم ما يعطى المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID.





وتسعى اللجنة المنظمة إلى توفير كافة السبل والإمكانيات من أجل حضور أكبر عدد من الجماهير فى المباريات لخروج البطولة فى أفضل شكل ممكن .





ويدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو www.tazkarti.com .. ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.



