شركة تذكرتي تعلن خطوات الحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا

أعلنت شركة تذكرتى عن تشغيل نظام "تذكرتى" على الأنترنت للحصول على بطاقة المشجع و حجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 وذلك من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية. ويأتى هذا النظام مستخدما أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الالكترونى عالميا.



‎وللقيام بحجز التذاكر إلكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة يلزم تسجيل بيانات المشجع و حصوله على بطاقة المشجع Fan ID والتى تتيح له حجز التذاكر. كما أن بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التى تم حجزها.



‎وسهولة النظام تأتى فى خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع "تذكرتى" www.tazkarti.com و اختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم تليفونه المحمول لتصله رسالة نصية على التليفون تحتوى كود تشغيل التسجيل وبإدخاله فى الخانة الظاهرة على الشاشة. يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومى مع ارفاق ملف لصورة شخصية و ملف صورة من بطاقة الرقم القومى.



‎ويبدأ النظام فى التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة وهو الأمر الذى بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم فى استخدامها لضمان أمان المشجعين فى الملاعب وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو ايميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع "Fan ID" وكلمة المرور على النظام وبذلك يتم التسجيل بنجاح.



‎بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التى يرغب الحجز بها و يختار الدرجة التى يود الجلوس بها و مكان جلوسه للتشجيع. ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع. و يتم الدفع الكترونيا ويمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع و كذلك التذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ الطرح الآتية.



وتشمل ‎منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى فروع اورنج التالية ( مصر الجديدة- مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقي - وسط المدينة - الزمالك - المهندسين - المنيل - العباسية - شبرا - ٦ اكتوبر - الهرم - المعادي - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية - السويس ).



‎وتشمل منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية و الثالثة جميع مراكز الشباب الآتية : مركز شباب الجزيرة مركز شباب الأولمبي بالمعادي - نادي منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحي السادس باكتوبر - نادي اصحاب الجياد بسموحة - نادي الشمس .



‎وخصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.