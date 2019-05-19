تسلم أول بطاقة مشجع.. الرئيس السيسي يشهد إطلاق تميمة بطولة الأمم الأفريقية.. صور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 المقرر عقدها في مصر انطلاقًا من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر.





جاء ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلام لأول بطاقة مشجع بالبطولة.وشهد الرئيس أيضًا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة نموذجًا للتميمة في ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.