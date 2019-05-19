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أخبار البلد

غدا.. مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل معتمري فلسطين للأراضي المقدسة

الأحد 19/مايو/2019 - 03:51 م
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
تنظم شركة مصر للطيران غدا، الاثنين، 4 رحلات طيران إلى المملكة العربية السعودية، لنقل معتمري فلسطين لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى.

وحرصت السلطات بمطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، وبتوجيهات من وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.

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