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رياضة

ليلة التتويج بالدوري الإيطالي.. رونالدو يقود يوفنتوس أمام أتالانتا

الأحد 19/مايو/2019 - 08:29 م
من مباراة سابقة بين
من مباراة سابقة بين الفريقين
حسن العمدة
أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة السيدة العجوز لمباراة أتالانتا، المقرر لها مساء اليوم، الأحد، على ملعب الأليانز ستاديوم، في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يحتفل يوفنتوس بلقب الاسكوديتو، أمام جماهيره في آخر مبارياته بملعبه هذا الموسم، بعدما توج باللقب منذ الجولة 33.

كما سيحتفل النادي بكل من أليجري، الذي سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم، وأندريا بارزالي، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:
يوفنتوس: تشيزني، جواو كانسيلو، بارزالي، بونوتشي، ساندرو، إيمري تشان، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، ديبالا، كريستيانو رونالدو.

أتالانتا: جوليني، هاتيبور، ديمسيتي، ماسييلو، جوسينس، دي رون، فريلير، كاستانيي، جوميز، إيليشيش، دوفان زاباتا.

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