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ديني

انتشار واسع لوعاظ الأزهر بالمدن الجديدة لعقد لقاءات تثقيفية

الأحد 19/مايو/2019 - 09:59 م
صدى البلد
محمود ضاحي
انتشر وعاظ الأزهر الشريف مساء اليوم في قافلة توعوية استهدفت المساجد الكبرى بالمدن الجديدة منها مدينة العبور، بحضور الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ومديرو الدعوة ووعاظ من منطقة القاهرة.

وعقد الوعاظ أمسية رمضانية وملتقى ثقافيا بتلك المساجد للتواصل مع فئات المجتمع المتنوعة وذلك في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية لتوعية الناس في هذا الشهر الكريم وحثّهم على فضائل الأعمال وإحياء قيم التراحم والتكافل في المجتمع.

وشهد برنامج عمل القافلة فقرات علمية وتوعوية، وتوسطه إجراء حوارات نقاشية متبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.‎

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