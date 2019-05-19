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رياضة

أجيري يتفقد استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا

الأحد 19/مايو/2019 - 11:00 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يتفقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، مساء اليوم، استاد القاهرة الدولي، ومتابعة أخر تطورات أرضية الملعب والوقوف على الحالة العامة هناك استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

كم استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، المدير الفني للفراعنة، مؤكدًا أن هناك جهودًا مبذولة لظهور أرضية ملعب ستاد القاهرة بشكل عالمي خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو المقبل، على ستاد برج العرب وأسفرت قرعة كان 2019 على وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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