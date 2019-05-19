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أحمد حجازي لـ رامز جلال: أنا مولود بالإسماعيلية ولكني أهلاوي ..فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 11:15 م
أيمن سيد
قال الدولي المصري مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أحمد حجازي، أنه أهلاوي وذلك ردا على سؤال الفنان رامز جلال والذى طالبه بالصراحة.

وأكد حجازي خلال وجوده ضيفا ببرنامج "رامز فى الشلال" انه فى الاصل مولود بمحافظة الإسماعيلية ولكنه اهلاوي.

الجدير بالذكر ان اللاعب احمد حجازي قد انضم للأهلي في موسم 2015 قادما من فيورنتينا الإيطالي ولكنه بعد ذلك خاض تجربة الاحتراف الأوروبي مرة اخرى بالدورى الانجليزى .

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